UNA SCIENZA DEL DESTINO

Le comunicazioni di Rudolf Steiner sul karma della vita individuale

con Mauro VACCANI – Primo incontro

Nella prima metà di maggio 1924, nell’ambito del ciclo sui Nessi Karmici che rappresenta il contributo ultimo e più significativo di Steiner alla “scienza del destino”, quattro conferenze vennero riservate al tema indicato. Dopo aver illustrato le sette leggi fondamentali che reggono il Karma, e averle esemplificate ricorrendo a numerose biografie, indagate con la metodologia scientifico spirituale, ora Steiner può approfondire alcuni aspetti relativi alla costruzione dei destini individuali. Sono le conferenze VI – IX del secondo volume.



Moralità e conoscenza nella costruzione del proprio destino.

Nelle prime due scopriremo che sono dominanti i temi morali e conoscitivi quali vie per la comprensione della formazione del karma individuale. Vedremo come la Legge, nelle sue varie forme, abbia contribuito alla sua costruzione. Capiremo, infine, che il puro intelletto ci permette di conoscere davvero solo il nostro passato, mentre invece la conoscenza del proprio karma esige una tecnica complessa e raffinata, descritta alla fine della settima conferenza.



Una precisazione di metodo: cercherò di presentare i contenuti di quelle quattro conferenze in una forma che sia comprensibile per tutti, anche per chi non conosce le premesse indispensabili per seguire i complessi ragionamenti. Tuttavia consiglio alle persone più interessate un attento studio preliminare di quei testi. Qualora ritenessero di farmi pervenire quesiti o proposte di approfondimento per iscritto, prima dell’incontro, ben volentieri ne terrò conto e soprattutto avrò modo di preparare la risposta.



Mauro Vaccani ha conseguito due lauree umanistiche presso l’Università Cattolica di Milano, specializzandosi in storia del cristianesimo. Ha insegnato per quasi un ventennio nelle Scuole superiori statali. Da molti anni studia il pensiero di Rudolf Steiner, con particolare predilezione per il suo apporto nell’ambito della cristologia e dell’interpretazione dei Vangeli. Cerca quindi di farlo conoscere mediante conferenze, corsi regolari, incontri periodici e seminari.



Aperto a tutti con contributo spese al Centro e libera donazione al relatore



Per informazioni: 011 533 938 – info@ilcentroantroposofia.it