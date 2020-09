Argomenti Trattati

Il corso Avanzato espande e integra la tecnica theta. Il punto più prezioso di questo corso è il lavoro sui blocchi che ci limitano l’accesso all’energia della creazione e sulle illusioni di separazione da essa che di fatto limitano il nostro potenziale. Fra le altre cose lo studente apprende a lavorare con l’energia dei risentimenti di vecchia data e come rilasciarli dai sistemi organici, come cancellare voti, obblighi, giuramenti. Nuove modalità di lavoro fra cui “mandare amore a quando eravamo bambini nell’utero materno” e “guarigione dell’Anima infranta”. E sopratutto gli studenti ricevono durante il corso numerosi inserimenti di sentimenti e sensazioni su come lavorare al meglio in theta. Il programma è articolato in questo modo:



Teoria

Lavorare con i sentimenti; Approfondimento sui piani di esistenza; La natura del settimo piano di esistenza; Le 3: Rifiuto, rammarico, risentimento; I principali ostacoli ad una connessione completa con l’energia della Creazione.



Pratica

Meditazione dei sette piani – variante; Lavoro sui sentimenti; Ripulire le memorie fluttuanti; Mandare Amore al bambino nell’utero; Guarire l’Anima Infranta; Eseguire letture sulle piante; Connettersi con gli antenati; Ripulire e lavorare con il materiale inorganico (casa, mobili, ecc..); Parlare al Sé Superiore; Lavorare con i piani: sciogliere patti e voti; Incontrare in modo sicuro gli esseri degli altri piani di esistenza; Ricevere una lunga serie di inserimenti per ottimizzare la connessione.



Materiale didattico

Dispensa degli argomenti trattati, libro Thetahealing Avanzato.



Biografia del Docente

Manlio è un Operatore Professionale Shiatsu e delle Discipline Bionaturali formatosi presso l’Accademia Italiana Shiatsu-Do. Insegna ThetaHealing, meditazione e lavora presso vari istituti in Veneto e Friuli con un ampio bagaglio di tecniche. Ha conseguito una formazione in Theta healing® fra Italia e Messico, ed è un insegnante formato da Vianna Stibaldi fondatrice del Thetahealing®. Ha fondato nel 2016 il metodo di liberazione personale chiamato Ricalibrazione Planetaria®.