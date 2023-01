The Islands of Yoga 2023<br>Vacanza Yoga Isola di Filicudi

Entusiasti di invitarvi nell'isola di Filicudi a vivere con felicità e libertà una combinazione tra yoga e

vacanza. Esperienza di yoga aperta a principianti e avanzati, proposta da Yoga Nataraja A.s.d, in

collaborazione con Alberto Mazzanti, istruttore di yoga dal 1998.

**Tutte le vacanze "The islands of yoga 2023" organizzate da A.s.d Nataraja:



Isola d'Elba 04-09 giugno



Isola di Ischia18-23 giugno



Isola di Ventotene 01-06 luglio



Isola d’Elba 23 luglio 05 agosto



Isola d’Elba 23-29 luglio



Isola d’Elba 29 luglio 05 agosto





Isola d’Elba16-21 settembre



Isola di Filicudi 30 settembre 05 ottobre



Mare incontaminato, escursioni in montagna e interessanti siti archeologici: l’isola di Filicudi fonde

tutto questo, diventando un luogo ideale per le vacanze di chi ama stare a contatto con la natura

praticando yoga. L’isola è tra la più vecchia e selvaggia delle Eolie ed è stata dichiarata Patrimonio

dell’Umanità nel 2000 ed è da allora sotto la protezione dell’Unesco. Un piccolo paradiso naturale che

rapisce immediatamente per la sua anima selvaggia e fuori dal tempo, dove la pace e la tranquillità

regnano sovrane e dove il silenzio è interrotto solo dal fruscìo del vento tra le fronde degli alberi e

delle onde del mare che si infrangono contro le imponenti pareti di roccia di origine vulcanica che

occupano buona parte della sua costa.



L'accoglienza

Saremo all'interno di Contrada Liscio ospiti in due strutture vicinissime fra loro: Casa Rossi e il

Residence Gregory. Entrambe sono luoghi tipici e accoglienti che faranno assaporare una vacanza in

puro stile eoliano. Le camere sono spaziose e sono stanze doppie oppure triple. Poche le stanze

singole e con supplemento da richiedere.

Dopo la prima sessione di yoga, che sarà al risveglio, è prevista una ricca colazione a base di tè, caffè,

orzo, latte vaccino, latte vegetale, yogurt, miele, fiocchi di cereali e muesli, pane rustico cotto in forno

a legna e gustosissime marmellate al gusto di fichi, limoni, arance, prugne, albicocche il tutto con

assortimento di formaggio, frutta fresca e secca e torte fatte in casa

La cena invece, sarà con un appetitoso buffet vegetariano, dove verranno accolte tutte le esigenze

alimentari come quelle: vegane, senza glutine, allergie e intolleranze varie. Occasionalmente, e

secondo disponibilità, potranno essere proposti anche piatti non vegetariani.



Il Viaggio

All'arrivo al molo di Filicudi ci sarà la taxista Franca ad aspettarvi. Distanza molo-Casa Rossi su strada

asfaltata: 3 km, circa 7 minuti. Prezzo 4 euro a persona in gruppo. Il programma inizia con la lezione di

yoga della sera del primo giorno sabato 30 settembre. Se arrivate la mattina del primo giorno avete

tutta la prima giornata a vostra disposizione per ambientarvi e rilassarvi. Il nostro suggerimento è di

scegliere una combinazione di viaggio più lenta, anziché più veloce, rendendo il viaggio già parte della

vostra vacanza. Ad esempio, scegliendo di viaggiare via nave da Napoli si parte il venerdì sera alle 20:00

e si arriva direttamente a Filicudi il sabato mattino alle 09:00. Per chi preferisce l’aereo, volando via

Catania, può pernottare una notte a Milazzo, o a Lipari e arrivare a Filicudi con l’aliscafo del mattino.

Da Napoli: dal porto di Napoli, tutti i venerdì, la compagnia Siremar-Caronte Tourist collega Filicudi con

nave notturna; un viaggio lento ma suggestivo che vi darà una visione delle Eolie dal mare. Partenza alle

20:00 dal porto di Napoli, arrivo a Filicudi alle 9 circa . Prezzo circa 70 euro a persona in cabina doppia

con bagno; tariffe più economiche per posto poltrona o ponte.

Da Milazzo: circa 2 ore e venti minuti di aliscafo con la compagnia Liberty Lines. Tutti i giorni partenza

da Milazzo per Filicudi alle 6:30, 8:30 e 15,10. Prezzo a tratta: intorno ai 30 euro. Milazzo si raggiunge

dall’aeroporto di Catania in un’ora e mezzo, con un taxi collettivo della società Alibrando al prezzo di 25

euro a persona oppure con il servizio pubblico Giuntabus.

Da Reggio Calabria: con la Liberty Lines partenza da Reggio Calabria alle ore 13,40 ed arrivo a Lipari

alle ore 15,20. Partenza da Santa Marina Salina alle ore 16,50 e arrivo a Filicudi alle 17,30.

Per la nave e tutti gli aliscafi è vivamente raccomandata la prenotazione.



La lezione di yoga

Il primo incontro di yoga è previsto il 30 settembre alle ore 18:00 e il 05 ottobre alle 08:00. Nei

rimanenti giorni la pratica è dalle 08.00 alle 09.00 dalle 17.00 alle 19.00

Nella pratica statica sarà utilizzata la cinghia yoga, le posizioni saranno spiegate in modo dettagliato, e

ne esamineremo i benefici per la salute. Previsti esercizi di coppia con posizioni che creano,

collaborazione, fiducia e gioco e che accrescono il senso di unità e condivisione del gruppo. Nella parte

di yoga dinamica ci prenderemo cura di noi con l’Hatha Vinyasa e con il Surya Namaskar, agevolando la

fluidità, la scioltezza e coordinando il movimento del corpo nello spazio circostante. Si farà Pranayama

per accrescere la consapevolezza del nostro respiro ed esercizi con la visualizzazione dei colori

abbinati ai chakra per una profonda esperienza yoga, terminando la lezione con il rilassamento yogico.



Il tempo libero

Filicudi è un isola da gustare lentamente per essere vissuta intensamente. Quando non si farà yoga

ognuno potrà sentirsi libero di stare solo o col gruppo ma ovviamente il buon umore, la convivialità e la

voglia di un ritiro yoga esperienziale saranno il requisito essenziale.

In attesa della pratica di yoga del tramonto, si potrà prendere il sole, riposare al mare, fare gite in barca,

e si potranno fare escursioni nella natura di Filicudi accompagnate da Valentina (di Casa Rossi) a

condizione di essere in buona forma fisica e di avere delle scarpe adatte a sentieri sconnessi.

Per i partecipanti più attivi sarà anche possibile prenotare nei pomeriggi con l’insegnante Alberto la

lezione di yoga privata oppure un rilassante e rigenerante trattamento shiatsu.



L'insegnante

Mi chiamo Alberto Mazzanti e amo dal profondo l’arte dello yoga perché mi offre la continua

possibilità di avvicinarmi sempre più a me stesso e agli altri donandomi la possibilità di crescere come

insegnante di yoga e come essere umano. Lo yoga è un universo, pieno di teorie, scuole, tecniche,

dettagli, sfumature, chakra, respiri, e per farlo conoscere nella sua bellezza, nell'amore, nella

consapevolezza, e nell'enorme aiuto che offre, aiuto le persone a ritrovare sé stesse, a ritrovare la loro

forma fisica ideale, ma soprattutto ad amarsi ed accettarsi. Mi piace divulgare l’insegnamento dello

yoga, basandomi su sull’ascolto della persona e sulle personali esigenze, in quanto ognuno ha la sua

vita, le sue abitudini e le sue priorità e il mio intento con le vacanze yoga sulle isole è quello di avere

dei luoghi perfetti per la pratica dove poter divulgare benessere, relax, divertimento e spensieratezza.