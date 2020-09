TEV 1 Tecnica energo vibrazione metodo Roberto Zamperini

Nella TEV® si imparano le leggi che regolano e coordinano l’energia sottile attraverso un approccio scientifico basato sulla ricerca, sperimentazione e condivisione dei risultati ottenuti ,dove ogni cosa per valere deve essere ripetibile e condivisa da più persone.



Non mettiamo in dubbio che l’energia possa avere dei collegamenti con l’intangibile ma lasciamo a voi partecipanti la libertà di scegliere quale ambito spirituale sia più consono alla vostra sensibilità per lo sviluppo e la conoscenza di voi stessi.



Questo corso è destinato ad “iniziare” gli allievi alla percezione delle Energie Sottili, fornendo gli elementi basilari di conoscenza. Si imparano tecniche efficaci per il riequilibrio energetico della persona. Fulcro del corso è lo sviluppo della capacità percettiva delle energie sottili con le mani (palming o scanning). Nel corso Introduttivo s’insegnano le proprietà delle energie sottili, i primi elementi di anatomia e fisiologia sottili dell’uomo e protocolli per effettuare il riequilibrio sul sistema energetico.



“Una cosa che mi ha sempre colpito è la generale soggettività delle percezioni. Credo che, se vogliamo che le scienze delle energie sottili trovino una diffusione, questo limite dovrà essere superato, in modo che le percezioni siano più o meno uguali per tutte quindi sia possibile trasmettere ad altri le nostre conoscenze e il nostro sapere.” RZ

Il corso Introduttivo unisce teoria e soprattuto pratica, per permettere ai corsisti, usciti dal seminario di avere le basi per la comprensione dell’anatomia energetica umana.



DURANTE IL CORSO IMPARERAI :



– A riconoscere le innumerevoli interazioni tra materia ed energia sottile



– A percepire quantificare e valutare con il solo ausilio delle tue mani le onde cerebrali prodotte dall’encefalo e lo stretto rapporto che unisce gli stati di coscienza con il sistema energetico umano



– Come aumentare lo stato Theta Delta Alfa e Beta ed a quali sistemi e centri energetici sono collgati.



– Esercizi di training al palming mirati al riconoscere e valutare le due macro categorie vibratorie dell’etere: l’energia sottile pura ed enegie congesta mettendoti in grado di stabilire il rapporto tra esse e portare in equilibro le zone e i centri energetici sofferenti.



– l’Anatomia e la fisiologia umana sottile, i centri energetici primari e secondari localizati sul piano fisico, lo scorrimento del flusso energetico ed il modello di struttura chakrale.



-I Fenotipi della struttura energetica umana, a quali centri energetici corrispondo, come attivarli e pulirli.



-I primi protocolli TEV® per attivare e pulire il tuo sistema energetico aumentando la tua forza vitale.



-Consigli utili e rimedi per gestire il transefert energetico da un sistema energetico ad un altro.



-La base PRATICA e TEORICA per comprendere tutte le altre discipline affini al mondo vibrazionale la fisica quantistica, radionica…

Purtroppo non esiste un ente ufficiale riconosciuto capace di studiare, valorizzare e divulgare adeguatamente le Energie Sottili.



In sostanza l’Energia Sottile è rilegata ad un mondo nel quale tutti si sentono liberi di dire qualsiasi cosa senza paura di essere smentiti.



Questo significa che quando si parla di Energie Sottili:

– alcuni sbagliano in buona fede,

– altri sbagliano in mala fede,

– pochi parlano con cognizione di causa.



Ma è veramente possibile che una Scienza cosi antica che nell’arco del tempo è stata chiamata in diversi nomi :Prana, Ch’i, Kuranita, Forza Vitale, Numen e in tanti altri modi ;sopravvissuta fino ad oggi in alcune discipline come l’ayurveda e l’agopuntura, possa essere basata sul caso ?



Non ti sei mai chiesto se questo o quel metodo “alternativo” sono davvero validi?



Se “quel farmaco omeopatico” funziona davvero o è solo acqua fresca?



La Tecnica Energo-Vibrazionale concilia la natura di uomo occidentale, attento ai numeri e alla verificabilità di un metodo, introducendo un approccio scientifico come condizione minima necessaria per lo studio delle Energie Sottili.



Non si tratta di fiducia o credenze spirituali!

– Nella TEV non ci sono guru da seguire e dai quali pendere dalle labbra.

– Non ti viene chiesto di essere un mezzo inconsapevole per il passaggio dell’Energia

– Non ci si accontenta di sensazioni vaghe spacciate per percezione

Con la TEV si impara a percepire e distinguere le diverse caratteristiche vibratorie con il solo ausilio delle mani. Nessun pendolo, nessuna bacchetta da rabdomante, nessuna antenna lecher.



I 14 centri energetici primari

“Lunghe sedute di trattamenti mi avevano insegnato una cosa: quello che è scritto sui libri che parlano di energia sottile biologica, di chakra e di corpo energetico è troppo poco per essere di fondamento ad una trattamento davvero valido.

Pensavo: chi di noi si farebbe operare all’appendice da un medico che non avesse superato l’esame di Anatomia? Perché le cose dovrebbero essere differenti nei trattamenti energetica? Forse perché l’energia sottile non si vede?

Perché la scienza ufficiale ne nega l’esistenza? Ma chi ci crede e ci lavora non può permettersi di pensarla così!