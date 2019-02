Suoni di Luce: Seminario di Mantra Yoga e Sound Healing

Fai risplendere la tua luce interiore grazie alle potenti vibrazioni dei mantra tantrici.



In questo seminario potrai scoprire il potere segreto dei mantra seme per realizzare il divino dentro di te, riconnetterti con il tuo centro e ascoltare la voce della tua anima.



Attraverso meditazioni sonore con i più importanti mantra seme (bija sounds), risvegliamo l’energia e la saggezza innata presente nel corpo, dando l’avvio ad un processo di trasformazione che consente l’espressione di tutte le nostre potenzialità sopite.



Il Sound Healing é uno strumento ed al tempo stesso un percorso di armonizzazione e riequilibrio attraverso il Suono dei Bija Sounds, suoni sacri della tradizione tantrica. Grazie al Sound Healing si realizza un progressivo allineamento di tutti i livelli del nostro Essere (fisico, mentale, emozionale, spirituale) al nostro vero Sé e alla Suprema Coscienza Cosmica.



Questa connessione é all’origine di uno stato duraturo di Gioia, Grazia, Amore, Compassione, Pienezza.

La particolarità esclusiva di questo sistema, che lo rende unico ed eccezionalmente potente, é che i suoni vengono proiettati direttamente verso specifici punti del corpo, secondo la geometria sacra dello Shri Chakra. Il corpo viene adorato come tempio sacro dell’anima, come lo spazio in cui si celebra la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo.



La sintonizzazione del livello individuale con quello universale, é il ponte che consente di sperimentare un senso di integrazione e di unione alla fonte stessa dell’energia creativa, così come si manifesta nel corpo umano, la kundalini. L’energia creativa presente nel Cosmo esiste infatti a determinate frequenze anche nel corpo di ogni essere umano, ed è questa corrispondenza che ne rende possibile e semplice il richiamo attraverso il suono.



Le vibrazioni sonore percorrono le nadi (canali energetici sottili) e attraversano i chakra (ruote di energia), penetrano a livello cellulare, arrivano negli territori più intimi dell’anima, consentendo l’eliminazione delle tossine e lo scioglimento di tensioni fisiche e blocchi emozionali. La frequenza vibratoria di ogni cellula aumenta, le spirali dell’RNA e del DNA vengono ristrutturate, la ghiandola pineale e pituitaria sono stimolate.

Il Sound Healing è l’arte di fare l’amore attraverso il suono. I corpi sottili vengono attivati e si muovono in una danza che riflette il gioco delle energie contrapposte che ha dato origine alla creazione, portando un senso di unità e di liberazione.



QUALI SONO I BENEFICI?

- ritrovare il contatto con la tua parte profonda

- accedere a stati di gioia sempre più frequenti, profondi e duraturi

- ritrovare entusiasmo, coraggio, slancio vitale, fiducia

- aumentare l’autostima

- migliorare la relazione con te stesso e con gli altri

- attivare potenzialità inespresse

- liberarti da stati di paura, ansia, sofferenza, rabbia, perdita, incompletezza, tristezza, fatica cronica

- sciogliere tensioni fisiche e blocchi della sfera emozionale e sessuale, che lasciano il posto a distensione e leggerezza

- ottenere maggiore centratura nell’affrontare problemi e sfide quotidiane

- rafforzare il sistema immunitario





Conduce:



dott.ssa Federica Gorni Direttrice della Scuola di Mantra Yoga, insegnante di Yoga e Meditazione certificata YOGA ALLIANCE (RYT 500). Allieva diretta del Maestro tantrico indiano Shri Param Eswaran. Pratica quotidianamente i mantra e continua la sua formazione con i più importanti Maestri di Yoga. Tiene da anni corsi, conferenze e seminari di Yoga e Meditazione con i mantra in tutta Italia. Ha pubblicato articoli sulla rivista SCIENZA & CONOSCENZA, su VIVERE LO YOGA e sul Portale CURE NATURALI. Ha prodotto tre CD di Mantra Yoga e Yoga Nidra. Sta scrivendo un libro sulla Scienza dei Mantra.





POSTI LIMITATI