"Sun River" un Evento Noi Insieme

Il nostro viaggio continua, nella vibrazione di tanti cuori pulsanti,

di tante anime danzanti.. l'incanto, la magia che nasce nell'incontrarsi, stimola il desiderio di condividere nuove e nuove esperienze.

Siamo pronti per una nuova edizione di “NOI INSIEME” :



il "SUN RIVER"…!



Ci ritroveremo con tante belle persone, tanti compagni di avventure e come sempre sarà una festa alla quale chiunque potrà partecipare.



SUN RIVER è un evento Noi Insieme : un gusto particolare di gioia, relax, amichevolezza, risate, abbracci, danze.. un’atmosfera di amorevolezza creata dal meditare insieme.. un’energia che aumenta in un crescendo che nutre e sostiene tutti…



Abbiamo creato un’alchimia, cercando di rendere i costi, il più possibile accessibili a molti e offrire la possibilità di poter partecipare a tutti i quattro giorni.



Il SUN RIVER infatti è anche un’occasione perfetta per qualche giorno di vacanza in un campo energetico di celebrazione in cui incontrare vecchi e nuovi amici condividendo attività divertenti, rilassandosi al mare, in piscina o in pineta e alternando momenti di grande energia a spazi di silenzio, immersi nella bellezza della natura di questo nuovo camping.



Abbiamo chiuso cerchi del passato, abbiamo chiamato tanti amici a condividere i loro talenti e siamo ora pronti ad entrare insieme in questa nuova dimensione.



Ovunque i miei sannyasins celebrano, il mio messaggio è realizzato, perché la celebrazione è il mio messaggio…



"Wherever my sannyasins celebrate, my message is realized, because celebration is my message."

Osho *



Per chi desidera far conoscere le proprie attività sarà possibile offrire sessioni o allestire banchetti espositivi.



Il Programma:



GIOVEDÌ 05 SETTEMBRE



14.30 - 15.30 | Inizio con Parva e Focusing con lo Staff

15.45 - 17.00 | "L'Intuito del Cuore" con Amaya

17.30 - 18.30 | "L'Essenza : Path of Love" con Ritu

19.00 - 20.00 | "Osho Pulsation: Back to the Body" con Magna

21.30 - 22.30 | "La Fonte dell'Amore.. l'incontro di maschile e

femminile" con Shivani & Anshu

22.30 - 24.00 | "Dentro un Abbraccio: Tango e Tantra, una

Meditazione nella Danza" con Nagesh





VENERDI 06 settembre



07.00 -08.00 | "Dinamica : La Meditazione del Maestro"

09.30 -10.30 | "Tu sei il Pensiero che ti Pensa " con Maya

11.00 -13.00 | "Cuore che Batte, Vita che Scorre" con Dakshina

14.30 -16.00 | Il Respiro Del Cerchio Sacro : "Ritrovarsi dalla

Periferia al Centro" con Anatta

16.30 - 18.00 | "Celebrare : La Gioia del Corpo e dell'Energia" con

Prem Agostino

18.15 - 20.00| "Drum Circle Spirit" con Harshil

21.30 -24.00 | "Dancing Deep" con Bodhidharma





SABATO 07 settembre



07.00- 08.00 | "Dinamica : La Meditazione del Maestro"

09.30- 11.00 | L'arte di Essere e Sperimentare "Risveglio alla

Totalità" con Arpita

11.30- 13.00 | "Nella Kundalini i Tre Tempi del Respiro"

con Parva e Surdar

14.30 -16.00 | Danze Sacre di Gurdjeff ~ "Consapevoli Attraverso il

Movimento e la Quiete" con Abhijat

16.30 -18.00 | "Crystal Sound Journey" con Mouji

18.30 - 20.00 | "Satsang : Musica & Silenzio"

con Nijen ,Advaita, Sandesh e Taruna

21.30- 24.00 | Trance Dance "Danza.. un Dialogo con l'Esistenza"

con Nirava





DOMENICA 08 settembre



07.00- 08.00 | "Il Risveglio del Buddha" con Bodh

09.00 - 10.15 | "Spirito della Vita" con Shunyata

10.45 - 13.00 | "Humaniversity Aum Meditation"

con Surdar & Friends

14.30 - 16.30 | "La Scienza della Felicità" con Arshad Moscogiuri

..e a seguire White Robe Sannyas Celebration Goodbye

con Navyo, Taruna, Advaita, Nijen, Sandesh...!!!