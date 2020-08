Neo Zen Festival 2009

Dei 3,5 gg imperdibili per avvicinarsi al tema della evoluzione personale: la ricerca della centratura naturale e del silenzio interiore guidata dallo spirito dello ZEN, la fioritura massima dell’esperienza esistenziale orientale. Il festival è l’occasione per presentare le migliori corsi, sperimentazioni e idee portati avanti da insegnanti e artisti della cultura, del ben essere/buon vivere e della meditazione/filosofia giapponese riflettendo l’essenza del vivere nello spirito del Neo Zen, mai dimenticando la concretezza quotidiana occidentale in tutte le pratiche e proposte e l’attività. Speriamo di favorire con questi incontri un dialogo aperto tra esponenti e visitatori, insegnanti e partecipanti, protagonisti e spettatori che può essere inizio di uno scambio ispirante continuando ai prossimi futuri festivals allo stesso luogo. Il Festival sotto il patrocinio della comune di Serra San Quirico,della regione delle Marche e dell’Associazione A.I.P.E. (BO).