Strumento eccellente per vecchie e nuove generazioni.

Scoprirai un sistema di ragionamento matematico che cambierà completamente il tuo approccio con la matematica.





COS'È LA MATEMATICA VEDICA

La Matematica Vedica è una matematica che risale a migliaia di anni fa e contenuta nell’Atharva Veda e porta a riscoprire il genio matematico assopito dentro di te. È una matematica semplice ed efficace che trova per ogni problema o calcolo la strada più breve, come realmente fa la vera natura della matematica.



La matematica può essere alla portata di tutti perché i numeri sono le nostre proporzioni e le proporzioni presenti in natura, i numeri sono alla base della curva di sviluppo degli andamenti della vita, del clima, della storia… Inoltre una parte del nostro cervello è fatto apposta per la matematica! È questa parte che ci fa capire ad esempio la distanza di un oggetto da noi o su come si suddividere un elemento o per conoscere le quantità.



La Matematica Vedica si basa sui Sutra, delle parole-formule che indirizzano il nostro cervello nel tipo di operazione voluta. Le sue caratteristiche fanno sì che la Matematica Vedica attragga tutti, anche gli artisti, i letterati oltre che i logici.



Grazie al sistema vedico insegnato i bambini entrano in modo sereno a contatto con numeri. La Matematica Vedica imparata dai genitori dà il via al suo utilizzo nella vita pratica senza bisogno di supporti tecnologici. Che soddisfazione saper calcolare a mente una percentuale in meno di 5 secondi! Che autostima calcolare il resto quando si fa la spesa prima che della cassiera senza l’ausilio della calcolatrice!



L'esperienza del divertimento della matematica è una conseguenza immediata e naturale della pratica della matematica vedica.





BENEFICI DELLA MATEMATICA VEDICA

- Affina le capacità logico/creative.

- Aumenta precisione ed intuizione.

- Offre tecniche efficaci di calcolo numerico.

- Crea e rafforza la motivazione allo studio della matematica.





Anna Foglino, laureata in Matematica, insegnante certificato di Matematica Vedica Livello Avanzato, Naturopata ed esperta in biorisonanza, Homeschooler Teacher, Goal Mapping e Life Mapping Practitioner, DMIT Consultant ed esperta di altre tecniche di sviluppo personale.





