Massaggio come Messaggio

Seminario residenziale



Percepire, ascoltare e vedere ciò che il contatto ci comunica

Imparare a conoscere meglio e avere cura delle proprie mani

Usarle in maniera consapevole e quindi riconoscere e sviluppare le potenzialità di cui sono sede naturale e spontanea

Usarle con più sensibilità e abilità attraverso il massaggio e l’ automassaggio

Toccare con curiosità e piacere, come esploratori

Capire cosa succede quando qualcuno ci tocca

Imparare il linguaggio del contatto, che è anche simbolo del fare, dell’ azione e della relazione con il Mondo

Cosa portare: abbigliamento comodo e calzini per le attività in casa ed abbigliamento e scarpe comode per le passeggiate in natura.Cuscino e coperta.

190 € tutto compreso: vitto alloggio e attività