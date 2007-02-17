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Seminario

Massaggio come Messaggio

Lama Mocogno (MO) - Dal  17/02/2007  al  18/02/2007

Scheda dettagli:

A: Lama Mocogno - (MO) - Italia Data: Dal  17/02/2007  al  18/02/2007
Orario: dalle ore 19 del venedì alle ore 18 della domenica
Presso:  Via Casa Bedato,8, Lama Mocogno, MO   -  Emilia-Romagna (IT)
Telefono: 3385873486   -   Fax: Claudia  -   Categoria:
Sottocategoria: 
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Descrizione:

Seminario residenziale

Percepire, ascoltare e vedere ciò che il contatto ci comunica
Imparare a conoscere meglio e avere cura delle proprie mani
Usarle in maniera consapevole e quindi riconoscere e sviluppare le potenzialità di cui sono sede naturale e spontanea
Usarle con più sensibilità e abilità attraverso il massaggio e l’ automassaggio
Toccare con curiosità e piacere, come esploratori
Capire cosa succede quando qualcuno ci tocca
Imparare il linguaggio del contatto, che è anche simbolo del fare, dell’ azione e della relazione con il Mondo
Cosa portare: abbigliamento comodo e calzini per le attività in casa ed abbigliamento e scarpe comode per le passeggiate in natura.Cuscino e coperta.
190 € tutto compreso: vitto alloggio e attività

Dove siamo:

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