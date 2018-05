Magia del colore: viaggio nell'affascinante universo cromatico

Si fa presto a dire "colore". C'è "colore" e "colore"!



Quando è nata la percezione dei colori?

Quali sono stati percepiti per primi?

Quali sono i loro significati simbolici e quali stati d’animo risvegliano?

Come li hanno utilizzati gli artisti più famosi di tutti i tempi?

Quali benefici possiamo trarre dal loro uso?

Quali usi creativi possono risvegliare in noi capacità e talenti sopiti?



Esploriamo insieme questo mondo meraviglioso!



Conducono il seminario: Alessandra Filiaci e Fulvio Jero



Alessandra Filiaci



Collaboratrice di periodici a diffusione nazionale, fra i quali Il Giornale dei Misteri (“GdM”), Magicamente, Il Giornale dello Yoga, testate di settore relative al mondo del Beauty e del Design d’Arredo; Reiki Master; Studiosa di tematiche storico-religiose ed esoteriche; Ideatrice della “Tarosofia”, sistema di studio e di utilizzo creativo dei Tarocchi, che promuove attraverso le iniziative da lei ideate e realizzate per l’Associazione Culturale “Anahata” di Roma; Saggista, è autrice di “I Tarocchi della Nuova Era” (Terre Sommerse, 2017) e “I Tarocchi. Il Sentiero degli uomini e degli dei” (Bastogi Editrice Italiana, 1999).

Sui colori ha scritto una serie di articoli pubblicati sul “GdM”.





Fulvio Jero



Laureato in Architettura, indirizzo storico-urbanistico; Pittore; Fotografo; Studioso di Storia dell’Arte e del Restauro; Ha collaborato con periodici a diffusione nazionale ed internazionale; Esperto di tecnica della lavorazione dei materiali per produrre oggetti di design; Ha progettato e fatto eseguire elementi destinati alla realizzazione di manufatti delle più importanti griffes della Moda italiana; Ha proposto nell’ambito del recupero dei Beni Culturali alcuni progetti per l’istituzione di scuole professionali destinati al restauro; Ha tenuto presso istituti romani corsi destinati alla progettazione e alla costruzione di innovativi prodotti tecnologici d’avanguardia.