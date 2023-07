Formazione in Costellazioni Sistemiche e Familiari

La formazione si propone di trasmettere le basi dell’approccio sistemico e l’esperienza di Bert Hellinger nella formulazione delle Costellazioni familiari.

Studieremo i principi scientifici e fenomenologici su cui si fonda questa tecnica applicandola nei nostri incontri. Daremo ampio spazio alla pratica affinché ogni allievo possa esplorare i propri temi familiari al fine di sciogliere ogni blocco e ritrovare armonia all'interno del sistema familiare, relazionale e lavorativo. Crediamo infatti che alla base di un buon professionista dell’aiuto ci sia una donna e un uomo integri e in pace con sé stessi e con il mondo.





COSA PUOI RICEVERE



Attraverso questo metodo possiamo osservare, comprendere e trasformare le difficoltà nelle relazioni con i familiari, nelle relazioni sentimentali, nelle relazioni sociali e lavorative e fare luce in alcune problematiche della salute. Lavorando su e con le Costellazioni permettiamo alla forza di guarigione dell’Amore di utilizzarci come tramite e di illuminare tutto ciò che tocchiamo.







COME FUNZIONANO LE COSTELLAZIONI



Con il supporto di questa tecnica è possibile sperimentare la realtà del Campo quantico. Un campo di informazioni che muove i partecipanti di un gruppo di costellazioni indirizzandoli a rappresentare le dinamiche in atto. Il Campo può quindi essere “visto” e “ascoltato” e interagendo in Lui e con Lui può accogliere delle trasformazioni.

Osservando senza idee precostituite, senza giudizi su ciò che è bene e male o su come gli eventi dovrebbero svilupparsi, si percepisce il potenziale di sviluppo e la direzione in cui il campo vuole dirigersi con l’intento di includere e integrare la vita.

In questo modo diveniamo il tramite per l’evoluzione e l’armonizzazione del Campo di coscienza nella sua manifestazione spaziale e temporale.





A CHI È RIVOLTA LA FORMAZIONE



A coloro che sono già professionisti del settore e vogliono ampliare le loro conoscenze;

ai genitori che vogliono riequilibrare la famiglia e trasformare le eredità pesanti del passato;

agli insegnanti che desiderano apprendere le dinamiche dei sistemi per poter operare con maggiore consapevolezza;

a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di crescita personale per comprendere e trasformare la loro vita.







ORGANIZZAZIONE



I corsi iniziano a ottobre 2023 e si concludono a giugno 2024 e si svolgeranno in 9 moduli.

Il corso base si sviluppa con un modulo al mese della durata di un week-end e l’orario delle giornate di sabato e domenica è dalle 10 alle 19.

Per l’ammissione al corso è previsto un colloquio con il docente.