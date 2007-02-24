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Corso  -  Feng Shui, Vastu

Corso Introduttivo di Feng Shui 24 e 25 Febbraio 2007 a Bologna

Bologna (BO) - Dal  24/02/2007  al  25/02/2007

Scheda dettagli:

A: Bologna - (BO) - Italia Data: Dal  24/02/2007  al  25/02/2007
Orario: giornaliero
Presso:  Centro Natura, in via degli Albari 6, Bologna, BO   -  Emilia-Romagna (IT)
Telefono: 328 8766245   -   Categoria:
Sottocategoria:  Feng Shui, Vastu
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Descrizione:

Un Corso utile a chiunque desideri ottenere, in tempi brevi, una solida conoscenza di base. E’ frutto di un lavoro pluriennale di comparazione e sperimentazione basato sulla semplicità e la chiarezza, sulla ricerca dei contenuti originali e la sperimentazione immediata. Il Feng Shui è un insieme di arte e scienza, secondo la visione unificante del Taoismo. Il Corso è concepito in modo da esemplificare i Princì pi che stanno alla base della teoria e della pratica. E’ stato svolto un accurato lavoro di trasposizione degli antichi concetti in termini moderni senza nulla perdere del significato originale. Ogni Principio sarà convalidato in base alle esperienze del partecipante; si svolgeranno esercizi volti a sensibilizzare la percezione verso le conformazioni energetiche con cui veniamo in contatto. Impareremo a riconoscere ed a sfruttare al meglio i flussi di energia per ottenere cambiamenti significativi nella vita. I partecipanti sapranno applicare ciò che hanno appreso con la sicurezza di chi ha compreso il perché e non solo il come. Il Corso è aperto a tutti. Il materiale didattico è compreso nel costo. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. http://www.creativefengshui.it/sem_intro.htm .

Per informazioni e per prenotare 328 8766245 oppure scrivere a: info@creativefengshui.it .

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Creative Feng Shui Academy

Creative Feng Shui Academy- Centro Europeo di Ricerca, Sviluppo, Consulenza e Formazione sul Feng Shui Scientifico-Intuitivo, nasce nel 1996. Ha come obiettivi la divulgazione, l’insegnamento e la pratica del Feng Shui autentico, ripulito dai residui della superstizione cinese e dall'approccio New…

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