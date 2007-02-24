Corsi e appuntamenti
Corso - Feng Shui, Vastu
Corso Introduttivo di Feng Shui 24 e 25 Febbraio 2007 a Bologna
Bologna (BO) - Dal 24/02/2007 al 25/02/2007
Scheda dettagli:
A: Bologna - (BO) - Italia Data: Dal 24/02/2007 al 25/02/2007
Orario: giornaliero
Presso: Centro Natura, in via degli Albari 6, Bologna, BOCentro Natura, in via degli Albari 6, Bologna, BOBologna, BOIT - Emilia-Romagna (IT)
Telefono: 328 8766245 - Categoria:
Sottocategoria: Feng Shui, Vastu
Descrizione:
Per informazioni e per prenotare 328 8766245 oppure scrivere a: info@creativefengshui.it .
Dove siamo:
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Profilo Pubblico di:
Creative Feng Shui Academy
Creative Feng Shui Academy- Centro Europeo di Ricerca, Sviluppo, Consulenza e Formazione sul Feng Shui Scientifico-Intuitivo, nasce nel 1996. Ha come obiettivi la divulgazione, l’insegnamento e la pratica del Feng Shui autentico, ripulito dai residui della superstizione cinese e dall'approccio New…