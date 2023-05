Congresso d'ipnosi quantica

Come creare le migliori condizioni di benessere con le nuove scoperte della scienza quantica.

L'ipnosi quantica è una tecnica di cambiamento personale che sfrutta le scoperte della scienza quantica. Attraverso l'utilizzo di tecniche avanzate di ipnosi, visualizzazione e programmazione neurolinguistica, il dottor Paret e il suo team hanno sviluppato un metodo unico per rimuovere blocchi mentali e credenze limitanti che impediscono di raggiungere il successo personale.

Sblocca il tuo potenziale con l'ipnosi quantica!

Unisciti a noi online dal 16 al 18 giugno per un'esperienza unica di crescita personale. Parteciperanno esperti di fama internazionale che condivideranno le loro conoscenze e i loro strumenti per creare le migliori condizioni di benessere nella tua vita.

Non perdere questa straordinaria opportunità di trasformazione!

I posti sono limitati, prenota ora il tuo posto!

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito Web indicato.