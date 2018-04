Aprile con la Coccoloterapia® in acqua calda

Toscana - Volterra (PI) - Seminario Intensivo con la Coccoloterapia® in acqua calda



Vuoi migliorare la tua vita?

Vuoi migliorare il tuo benessere?

Provi malessere, crisi di panico o ansia?

Prova con la nuovissima metodologia: la Coccoloterapia® in acqua calda.

La Coccoloterapia® in acqua calda è un’efficace sintesi di 5 strumenti terapeutici nata nel 1998 dall’esperienza di molti anni di lavoro di Paolo Cericola con il Rebirthing.

Per 15 anni questo sistema ha dimostrato di accrescere il benessere personale, l’energia e la consapevolezza, risolvere paure e blocchi, traumi, attacchi di panico, crisi di panico e l’ansia accumulata.



Una straordinaria esperienza con il tuo Respiro Consapevole!



Per saperne di più clicca qui oppure copia ed incolla questo link:

http://www.scuoladirespiro.com/CoccoloterapiaToscanaAprile.htm