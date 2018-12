Il prossimo sabato 26 gennaio la Accademia di Kinesiologia tiene presso la sua Sede Centrale di Milano un Corso di grande interesse per tutti, non solo per i professionisti: 'A Viso Aperto - La Scienza della Lettura del Volto'.



Comprendere le caratteristiche di una persona osservandone semplicemente il volto, anche solo attraverso una fotografia. Questo è il risultato che i partecipanti ad 'A Viso Aperto - La Scienza della Lettura del Volto', un Corso unico nel suo genere che si tiene sabato, conseguono alla fine di tale particolare giornata.



Come noto la scienza della Lettura del Volto vanta una tradizione vastissima. Ne hanno scritto Platone e Aristotele, e la Medicina Tradizionale Cinese vi ha dedicato una importante componente della sua ricerca. Studiosi di Paesi e Culture differenti hanno contribuito a renderla nel tempo ciò che essa oggi rappresenta.



I ventitré segni fisiognomici illustrati in questo speciale Corso Intensivo, accuratamente selezionati per la loro particolare affidabilità e sicurezza dopo una approfondita revisione critica su svariate centinaia di essi, consentono ad ogni partecipante di leggere i tratti del volto di una persona e quindi di comprenderla meglio, apprezzando i suoi punti di forza e di debolezza e riconoscendo le sue tendenze automatiche. Da un punto di vista terapeutico ciò rappresenta uno strumento chiave per poter interpretare quanto da essa espresso a tutti i livelli. Non da ultimo, se applicato a sé stessi, aiuta a conoscersi meglio, a superare con più facilità i propri limiti e a valorizzare maggiormente i propri pregi (per tale motivo i partecipanti sono invitati a portare con sé uno specchio al Corso). È sorprendente notare la facilità con cui vengono affinate le capacità percettive e di relazione dei partecipanti grazie a tale Corso concreto e intenso. Per i terapeuti professionisti ciò si traduce direttamente in un affinamento delle proprie capacità di relazione terapeutica.



Una intervista con l'autore del Corso ‘A Viso Aperto – La Scienza della Lettura del Volto’ è disponibile on-line sul sito web dell'Accademia di Kinesiologia.



Come sempre i Corsi della Accademia di Kinesiologia vengono tenuti rigorosamente a numero chiuso: i posti disponibili risultano dunque limitati.