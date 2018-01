Alla scoperta del Sistema Solare. Presentazione di Venere e Saturno

Il Sistema Solare, così vicino, così lontano…



Fa parte di noi, ma quanto lo conosciamo?



Attraverso un Seminario Teorico, che metterà insieme concetti scientifici ed astrologici, cercheremo di approfondire la conoscenza del Sistema Solare, soffermandoci in particolar modo sui pianeti Venere e Saturno.



È un evento organizzato dall’Associazione Dhyana ONLUS, presso l’OAR - Osservatorio Astronomico di Roma, presso Monte Porzio Catone.



Il Seminario sarà tenuto da Andrea Pirola e Felice Pascale, Insegnanti della Scuola SARVA (Scienza ARmonica Verso l’Anima) dell’Associazione Dhyana ONLUS.



L’appuntamento è per il 28 maggio 2016 alle 18.15 presso l’OAR, Via di Frascati, 33 - Monte Porzio Catone (Roma). Il percorso terminerà orientativamente verso le 23.30.



Dopo il Seminario, che terminerà alle 20.00, seguirà un buffet offerto dall’OAR e la visita guidata del Parco Astronomico.



Sono previsti percorsi dedicati a ragazzi e bambini e sconti speciali per le famiglie.



Inoltre, i bambini fino a 5 anni non pagano.



Per partecipare è necessaria la prenotazione presso la Segreteria dell’Associazione Dhyana ONLUS entro il 30 aprile 2016.